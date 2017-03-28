前瞻計畫 蔡總統首度回應：不分藍綠

政府推出前瞻基礎建設計畫，藍營執政縣市批評排藍。總統蔡英文今天接見僑領時首度回應指出，「這個計畫是為了要為20年後的台灣打下基礎，是沒有分藍綠，也不會分中央地方」。

行政院推出前瞻基礎建設計畫，藍營執政縣市批評排藍，綠營縣市長有人認為分配不均。

蔡總統今天接見「2017年亞洲華人團體會議」與會僑領及代表，蔡總統提到，與會者都是亞洲各國重要的僑界領袖，藉這機會，她要謝謝大家長年以來大力協助僑務跟台灣的外交工作。

她說，亞洲局勢的變遷是牽動世界脈動的關鍵之一，台灣身為亞太地區的一員，要走向世界，不但要充分掌握區域的局勢，更重要的是要讓整個亞洲社會的連結，成為最重要的支柱的力量，「這也就是為什麼政府正積極推動新南向政策，我們要跟東協、跟南亞的國家在人才、產業、教育、文化、觀光等方面有更進一步的交流、合作」，同時也更要和日本、韓國有更多的互動發展。

蔡總統指出，在座各位長期在國外深耕，熟悉當地的環境，期待跟大家一起來努力，讓台灣跟亞洲各國之間建立更緊密的合作關係，共同創造區域的繁榮發展。

蔡總統表示，在對外發展的同時，政府也積極因應新時代的挑戰，現在行政院推出的前瞻基礎建設計畫就是要從綠能、數位、水環境、軌道以及城鄉這幾個層面，發展國家的建設，加速產業轉型升級，提升國家整體的競爭力。

她說，「我們要為下一個世代打造一個更好的台灣」，這些建設遍布全國各地，有發展太陽能風電的基地建設，也有促進在地經濟的產業園區跟文化生活園區等等，「要為台灣的所有台灣人，帶來更有品質的生活」。

蔡總統強調，「這個計畫是為了要為20年後的台灣打下基礎，是沒有分藍綠，也不會分中央地方」，更重要的，不只是政府要投入，也要邀請民間一起來投資、一起幫台灣來打拚。她要再次感謝大家過去的幫忙，未來也期待各位持續支持台灣，一起為改變台灣來努力。1060328

(中央社)