監院對黨產條例提釋憲 綠委指違憲
民進黨立法院黨團幹事長葉宜津今天表示，監察院對不當黨產處理條例要提出大法官釋憲，這不只是黨意監委，甚至是違憲的行動，提醒監委不要做與民意相左的事情。
葉宜津、民進黨立委莊瑞雄、陳其邁等人，上午在民進黨立法院黨團召開記者會。
葉宜津說，監委仉貴美、 劉德勳在14日時，做出不當黨產處理條例違憲報告，要提出大法官釋憲，但如果不是自己心虛，為什麼監察院網站獨缺當天的調查報告、不敢上網。
她說，目前的監委都是由前總統馬英九提名，他們不顧憲政體制、直接提出釋憲，果然是黨意監委。
她表示，民進黨雖然反對五權分立，但尊重憲法，現行五權分立下去運作，強烈質疑 監察院聲請釋憲，憑的是什麼？
葉宜津說，過去監察院提過兩次釋憲，都是針對職權行使疑義，包括監察院對立委、國民大會、省、縣、市議員，是不是監察權行使對象提出釋憲，以及監察院對軍人提出彈劾，是否要送公務員懲戒委員會。
她認為，監察院已經違反權力分立原則，對立法權表示質疑，這不只當黨意監委，甚至做違憲行動，提醒監委，不要做與民意相左的事情。
莊瑞雄說，監委撈過界，很難想像監察權行使是針對立法權而來。
陳其邁說，監委是十足的黨國餘孽，不當黨產處理條例立法時，國民黨團主張由監察院調查，果然露出狐狸尾巴，監委護航國民黨產、露出馬腳，馬意監委應該適可而止。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。