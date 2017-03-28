監院對黨產條例提釋憲 綠委指違憲

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民進黨立法院黨團幹事長葉宜津（中）28日表示，監察院對不當黨產處理條例要提出大法官釋憲，這不只是黨意監委，甚至是違憲的行動，提醒監委不要做與民意相左的事情。中央社記者王飛華攝 106年3月28日

民進黨立法院黨團幹事長葉宜津今天表示，監察院對不當黨產處理條例要提出大法官釋憲，這不只是黨意監委，甚至是違憲的行動，提醒監委不要做與民意相左的事情。

葉宜津、民進黨立委莊瑞雄、陳其邁等人，上午在民進黨立法院黨團召開記者會。

葉宜津說，監委仉貴美、 劉德勳在14日時，做出不當黨產處理條例違憲報告，要提出大法官釋憲，但如果不是自己心虛，為什麼監察院網站獨缺當天的調查報告、不敢上網。

她說，目前的監委都是由前總統馬英九提名，他們不顧憲政體制、直接提出釋憲，果然是黨意監委。

她表示，民進黨雖然反對五權分立，但尊重憲法，現行五權分立下去運作，強烈質疑 監察院聲請釋憲，憑的是什麼？

葉宜津說，過去監察院提過兩次釋憲，都是針對職權行使疑義，包括監察院對立委、國民大會、省、縣、市議員，是不是監察權行使對象提出釋憲，以及監察院對軍人提出彈劾，是否要送公務員懲戒委員會。

她認為，監察院已經違反權力分立原則，對立法權表示質疑，這不只當黨意監委，甚至做違憲行動，提醒監委，不要做與民意相左的事情。

莊瑞雄說，監委撈過界，很難想像監察權行使是針對立法權而來。

陳其邁說，監委是十足的黨國餘孽，不當黨產處理條例立法時，國民黨團主張由監察院調查，果然露出狐狸尾巴，監委護航國民黨產、露出馬腳，馬意監委應該適可而止。1060328

(中央社)