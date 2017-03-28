人類大腦越長越大 都靠這一味

我要評比

研究人員今天說，人類之所以會發育出又大又強的大腦，靠的可能就是今天最隨手可得的零嘴：水果。

科學家說，吃水果提供了大腦長大所需的能量，是靈長類從吃樹葉等基本食物更上一層樓的關鍵。

法新社與「科學」（Science Magazine）雜誌報導，紐約大學（New York University）研究人員、此份研究的通訊作者迪卡辛（Alex Decasien）表示：「我們腦子這麼大的原因正是如此。」

刊登在「自然－生態學與進化」（Nature Ecology& Evolution）的研究觀察靈長類140多種主食，並假定這些飲食未隨演化改變太多，結果發現，吃水果的動物，大腦比基本上只以樹葉填飽肚子的動物大25%左右。

這份結果讓人對1990年代中期以來大家認知的理論打上問號。學界一直以來都認為，人類大腦之所以長大，是因為必須在複雜的社會群體中存活和繁衍後代。

迪卡辛表示，靈長類越來越聰明可能是為因應群居生活挑戰，但在社會生活的複雜性和大腦灰質大小之間，並未發現關連。

而和大腦大小有強烈關連的，就是吃水果。

水果這類食物內含能量比樹葉等基本能量來源多，因此提供了額外能量，可以演化出更大的腦部。

而要記得那些樹會長水果、樹的位置、怎麼切開水果食用，可能也是靈長類大腦長大的原因之一。1060328

(中央社)