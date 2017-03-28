搭伙網無法可罰 衛生局先納管輔導

搭伙網提供外食族、家庭「煮夫」、「煮婦」一個搭伙、開伙平台，但無法可罰，台北市衛生局28日表示，會先納管，並於5月起開辦20場「搭伙心食堂」，教導食安小常識。中央社記者梁珮綺攝 106年3月28日

搭伙網提供外食族、家庭「煮夫」、「煮婦」一個搭伙、開伙平台，但無法可罰，台北市衛生局今天表示，會先納管，並於5月起開辦20場「搭伙心食堂」，教導食安小常識。

搭伙網平台3年前成立，目前台北市共累積48名「開伙人」，台北市衛生局食品藥物管理處長王明理指出，每人開伙份數為2至5份，不具營業事業規模，5月起將先安排20堂課程，藉由烹飪教學融入食品衛生安全小常識，如處理海鮮時要注意哪些事項等。

搭伙網為一媒合平台，王明理坦言，開伙人平均年齡為40歲至50歲的「煮夫」、「煮婦」，供給的量不大，且在自家廚房開伙，不適用於「食品安全衛生管理法」與「台北市食品安全自治條例」，目前確實是「無法可管」，衛生局只能納管、輔導開伙人。

搭伙網創辦人曾大仁是個上班族，他說，當時是希望不要讓小孩子吃外食，所以創辦了搭伙網，對於衛生局要納管、輔導，「不管是對廚師朋友，或煮飯的朋友，都是滿好的觀念。」

另外，王明理也預告，「台北市食品安全自治條例」將再公告實施新項目，包括台北市國高中職學校營養午餐、連鎖烘焙食品業、夜市飲食攤商要登錄食材平台；傳統年貨大街販售的散裝食品應標示製造日或上架日等。1060328

(中央社)