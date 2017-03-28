搭伙網無法可罰 衛生局先納管輔導
搭伙網提供外食族、家庭「煮夫」、「煮婦」一個搭伙、開伙平台，但無法可罰，台北市衛生局今天表示，會先納管，並於5月起開辦20場「搭伙心食堂」，教導食安小常識。
搭伙網平台3年前成立，目前台北市共累積48名「開伙人」，台北市衛生局食品藥物管理處長王明理指出，每人開伙份數為2至5份，不具營業事業規模，5月起將先安排20堂課程，藉由烹飪教學融入食品衛生安全小常識，如處理海鮮時要注意哪些事項等。
搭伙網為一媒合平台，王明理坦言，開伙人平均年齡為40歲至50歲的「煮夫」、「煮婦」，供給的量不大，且在自家廚房開伙，不適用於「食品安全衛生管理法」與「台北市食品安全自治條例」，目前確實是「無法可管」，衛生局只能納管、輔導開伙人。
搭伙網創辦人曾大仁是個上班族，他說，當時是希望不要讓小孩子吃外食，所以創辦了搭伙網，對於衛生局要納管、輔導，「不管是對廚師朋友，或煮飯的朋友，都是滿好的觀念。」
另外，王明理也預告，「台北市食品安全自治條例」將再公告實施新項目，包括台北市國高中職學校營養午餐、連鎖烘焙食品業、夜市飲食攤商要登錄食材平台；傳統年貨大街販售的散裝食品應標示製造日或上架日等。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。