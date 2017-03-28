邁阿密網賽直落二 詹詠然女雙晉8強
台灣網球女將詹詠然與搭檔在邁阿密公開賽女雙賽事，以直落二擊敗對手，成功闖進8強。
世界職業女子網球協會（WTA）女子組總獎金766萬9423美元（約新台幣2億3377萬元）的邁阿密公開賽（Miami Open），當地時間20日起在美國的邁阿密進行。
詹詠然和瑞士名將辛吉絲（ Martina Hingis）的組合16強戰遭遇澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）和德拉奎（Casey Dellacqua）的組合。
比賽開打後，詹詠然/辛吉絲順利保發，第2局兩人率先破發，接著又成功保發，取得3比0領先，第5局雖被對手破發，但詹詠然/辛吉絲第6局、第8局再成功破發，先以6比2拿下首盤。
詹詠然/辛吉絲在次盤第4局先破對手發球局，但第5局到第8局間，雙方互相破發，讓戰況激烈拉鋸，所幸詹詠然/辛吉絲仍以6比3鎖定勝利。
在以直落二晉級8強後，詹詠然/辛吉絲下一戰將對上斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）和西班牙選手桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）的組合。1060328
(中央社)
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