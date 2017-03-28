小貨車撞聯結車 8旬翁多處骨折不治
苗栗縣南庄鄉田美外環道今天發生小貨車與聯結車車禍意外，小貨車內82歲余姓老翁因猛烈撞擊，一度受困車內，被救出時全身多處骨折，已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。
苗栗縣消防局上午9時許接獲通報，南庄鄉田美外環道路段，傳出交通事故，隨即派遣南庄分隊人車前往查看，抵達現場發現一部藍色自小貨車車頭嚴重扭曲變形，車內一名老翁失去意識、受困車內。
消防隊員動用破壞器材，將這名82歲余姓老翁拉出車外，但他頭部及身體多處骨折，已失去呼吸心跳，緊急送往頭份市為恭醫院搶救，仍宣告不治，警方正著手調查事故原因及相關責任歸屬。1060328
(中央社)
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