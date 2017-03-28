俄專家：20年後共軍在太平洋實力超美
俄羅斯軍事專家赫蘭契辛預期，南海實力平衡將因中共海軍新增航空母艦而顯著改變，朝利於中國大陸的方向發展；20至30年後，中共海軍在太平洋地區的實力將超越美國海軍。
俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯政治及軍事分析研究所（IPMA）副所長赫蘭契辛（Alexander Khramchikhin）說，中共海軍目前在世界排名第5強，某些方面是前3名；論及太平洋，中共海軍排名第2，僅次於美國。
赫蘭契辛表示，中國大陸建造的新航空母艦加入中共海軍後，南海水域的實力平衡將顯著改變，朝有利於中國大陸的方向發展。他認為，20至30年後，中共海軍在太平洋地區的實力能超越美國海軍。
他提到，如果中國大陸的新航艦配備艦載機彈射器，將使競爭力顯著提升。
赫蘭契辛說，中國大陸自製的首艘航艦很大程度上模仿「遼寧艦」，甲板上沒有彈射器，只有艦首上揚式起飛跳板，並非完全合乎條件的航空母艦。如果新航艦配備彈射器，才會是真正的航空母艦。
中共海軍現役唯一航艦遼寧號是接收前蘇聯海軍的瓦良格號。2015年12月底，中國大陸國防部宣布首艘自製航艦正在建造。中國網日前報導，這艘航艦可能在今年4月底下水。
截至目前，美國海軍有10艘現役航艦，每艘都能承載最多70架飛機。美軍現役航艦中近1/3在不同時期處於太平洋海域。1060328
(中央社)
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