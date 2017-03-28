畢業紀念冊多少錢才合理 師生鬧僵了

桃園市一所高職的部分學生抱怨畢業紀念冊1500元，實在「太貴了，不想買」，後來降到700元，還是有人認為價格不合理，過程中傳出校方行政單位一時惱怒，雙方鬧得不愉快。

又到各級學校畢業前夕，而畢業紀念冊到底要多少錢才合理？引發論戰。桃園一所高職的學生在網路社群「爆料公社」投訴，學校的畢業紀念冊定價新台幣1500元，學生因為嫌太貴，經過反映後降到700元，還是有學生覺得不便宜。

有學生認為，並不是每天都會看畢業紀念冊，表示可否不要購買，但傳出有學校行政單位的老師對學生說，「你的鞋都不止這些錢」，雙方一時陷入僵局，氣氛鬧得很僵。

校方認為，只是希望學生能購買珍貴的學生紀錄，行政人員並沒有態度惡劣，同時也希望班導師向學生說明，同時希望能和平落幕。

網友對於要不要買畢業紀念冊更有不同見解，有人認為「畢冊看沒幾次，不用花大錢買」、「現在網際網路發達，班級開一個LINE群組留照片就好」，但也有人認為「或許畢業時不覺得畢冊有何珍貴，但20、30年後，仍可以藉由畢冊，找尋昔日的青春模樣」。

印刷廠業者也指出，因為畢冊製版、印刷需要一定的數量，同時也要考量設計、開模、紙張的費用，當然越多人買越省錢，越少人買就越貴，「不可能50人買，和500個人買，是同樣價錢」，「畢冊的價值不能端靠印刷成本來衡量」。1060328

(中央社)