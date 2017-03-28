鼠變人類室友 研究驚爆1.5萬年前就上門

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最新研究今天指出，大約1萬5000年前的中東地區，老鼠就開始入侵人類定居點，顯示這種小型齧齒動物，遠比先前已知還要早就溜進家門。

法新社報導，經同儕審查的美國期刊「國家科學院學報」（PNAS）刊登的研究顯示，當這些採獵者一定居下來而非四處遷徙，小鼠也就開始擺脫野鼠生活。

英國廣播公司（BBC）網站報導，根據地中海東海岸利汶德（Levant）南部發現的鼠齒化石，科學家認為，野鼠溜進利汶德地區定居點，偷竊遠古人類收藏的野生穀物和種子。這種齧齒動物變成現今我們所知的家鼠，在人類家中白吃白住。

參與撰寫研究的聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）人類學教授馬歇爾（FionaMarshall）表示：「這項研究提供第一個證據，顯示早在1萬5000年前，人類住在一個地方的時間長到足以影響當地動物群，導致家鼠愈來愈多。」

先前研究指出，農業的興起為人類與動物世界關係轉變的起點，尤其與老鼠等小型哺乳動物。

不過馬歇爾表示，這項研究顯示，「動物馴化起源回溯到人類定居，比長久以來認為的農業興起早了好幾千年」。（譯者：中央社盧映孜）1060328

(中央社)