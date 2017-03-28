陸一副縣長與他人女友交好 被男方刺死
中國大陸重慶市忠縣常務副縣長毛國強因與一名王姓男子的女朋友交好，引起王男不滿。兩人27日晚間在毛國強辦公室談判破裂後，王男憤而持刀當場將毛國強刺死，還刺傷另一人。
綜合陸媒報導，根據忠縣公安局今天凌晨發布的警情通報，現年49歲、先前已離婚的毛國強，2年前認識兇手王擁的吳姓女友，並長期保持聯繫。
報導指出，由於吳女也已離婚，但王擁已婚，吳女與毛國強認識後，便與王擁逐漸疏遠，引起王擁不滿。王擁曾3次找上毛國強交涉，毛國強則委託經營房地產業的友人游恩賜出面斡旋。
之後，毛、王兩人約定27日晚間在毛國強的辦公室談判。王擁26日攜帶尖刀，從湖北駕車直奔忠縣赴約，雙方談判沒有結果、宣告破裂，王擁當場拿出尖刀捅向毛國強，導致毛國強當場倒地死亡。
此時，游恩賜得知王擁與毛國強直接交涉後，便約王擁一起商談。王擁刺死毛國強後又與游恩賜見面，並用刀將他刺傷。經送醫急救已無大礙。
目前，王擁已被當地警方依故意殺人罪嫌刑事拘留，全案並進一步偵辦中。1060328
(中央社)
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