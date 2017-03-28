交大推跨域三一學程 盼不同專長發揮加成

跨域學習正夯，交大推跨域學程，由系所將核心課程做模組化規劃，讓雙專長不是平行的「TT」，而是能發揮加成的「X」，今年更加碼推橫跨3學院的三一學程。中央社記者許秩維攝 106年3月28日

跨域學習正夯，交大推跨域學程，由系所將核心課程做模組化規劃，讓雙專長不是平行的「TT」，而是能發揮加成的「X」，今年更加碼推橫跨3學院的三一學程。

交通大學今天舉行「跨域學習第二專長」記者會，交大自去年8月開始推動跨域學程，在畢業學分不增加的前提下，納入30學分的第二專長課程規劃，今年還將推動電子物理、光電工程、材料工程等橫跨理學院、工學院和電機學院的三一學程。

交通大學校長張懋中指出，現在是智慧經濟時代，原來分門分系的作法，未來會受更多挑戰，產業發展常因跨域而達到最大效果，就像自動車發展，就需要機械、電機、電子等綜合人才；已故台大前校長傅斯年曾到德國留學，因為一下聽物理課、一下聽潛意識課、一下去聽統計學，雖然最後沒拿到學位，回台灣後卻做了很成功的校長。

「能培養有用人才的跨域學習方式應該要鼓勵」，張懋中指出，過去很多學生考進哲學系後又跑光，但不是沒興趣，而是怕找不到工作，如果既能學哲學又能學電機知識，學生會學得更好，也不怕學生跑光，交大也希望為學生設計自己的跨域學程，學生有興趣，才會主動去學習。

交通大學副校長陳信宏表示，跨域學程在不增加畢業修課學分數的原則下進行改革，透過彈性學分的設計，搭配系所核心課程的模組化，並以生活學習社群及彈性學習導師制度為後援，提供學生更大的彈性學習空間。

陳信宏指出，跨域學程是在專業能力外，再加上跨域整合能力，由系所相互合作，整合不同領域課程，突破傳統學科藩籬，不再分割成獨立的學科單元，而是規劃成跨域核心模組課程，希望讓雙專長不是兩個平行的「TT」，而是有關連且能發揮加成作用的「X」。

參與跨域學程的交大學生劉冠廷表示，自己念電子工程系，但在修課時發現對資工領域很有興趣，在老師鼓勵下，申請跨域學程，畢業學分只增加1學分，但修課有更多彈性，開學時還可以和資工系學生一起選課。念電子時常從硬體角度去思考，但接觸資工領域後，有助於貼近使用者經驗，幫助自己更全方位去思考。1060328

(中央社)