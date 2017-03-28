印尼摩島開發案 日本恐搶台先機

我要評比

台印尼摩島合作開發案洽談多年，但未有顯著進展。不過，日本近來已和印尼政府達成共識，將合作開發摩島基礎建設及觀光旅遊業，日企恐將比台灣快一步進駐開發摩島。

印尼旅遊部長阿里夫（Arief Yahya）日前接受中央社記者訪問時表示，摩島開發計畫是由印尼總統佐科威拍板決定的印尼十大優先開發項目之一，這是印尼的既定政策。

對於外界關心的摩島基礎建設，阿里夫說，摩島機場擴建工程將於明年6月完工，屆時機場跑道將會拓寬。他說，印尼政府也會完善碼頭、電力及水力設施，提供給旅遊業、漁業、製造業的投資者，便利他們來摩島投資。

阿里夫指出，摩島經濟特區有1100公頃的土地，具備各種設施及「一站式」投資服務辦公室，歡迎台灣投資者前來。

此外，印尼「時代報」（Tempo）昨天報導，日本駐印尼大使谷崎泰明（Yasuaki Tanizaki）表示，日本將增加在印尼基礎建設及觀光旅遊產業的投資，其中包括日本將參與開發建設摩羅泰島。

印尼官員透露，不只日本政府及企業對於摩島開發案興趣濃厚，積極布局開發摩島，中國大陸企業也有興趣開發摩島。但印尼政府對早已與印尼簽訂摩島開發案備忘錄的台灣遲遲未有具體計畫及投資，無法理解，印尼未來不排除讓日本或中國大陸進駐摩島開發投資。

印尼「星洲日報」也曾報導，中國大陸的萬達集團有意在摩島打造國際連鎖飯店。

事實上，摩島開發案進度遲緩的原因就是卡在基礎建設，讓台灣企業裹足不前。

印尼工業部工業振興暨國際發展局局長艾瑪德（Achmad Dwiwahjono）曾表示，印尼願意投入摩島的基礎建設開發，但是關於電力和道路建造，台、印尼雙方尚未談到具體合作計畫。印尼政府希望台灣能參與摩島基礎建設開發。

摩羅泰島是印尼最北端的小島之一，面積約2400平方公里，居民約5萬人，島上保有許多第二次世界大戰的遺跡及文物。印尼總統佐科威曾表示全力推動摩島開發案，並說要打造摩島成為東印尼連結世界的樞紐。1060328

(中央社)