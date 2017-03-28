籲政府鐵腕處理毒品氾濫 葉宜津：多蓋監獄、醫院
民進黨立委葉宜津今天在立法院院會質詢行政院長林全與法務部長邱太三，葉宜津指出，台灣毒品日益氾濫，人民對政府打擊毒品無感，菲律賓總統杜特蒂鐵腕打擊毒品贏得高民調支持度，台灣是民主法治國家雖無法比照杜特蒂做法，但也應拿出有感政策。葉宜津建議，政府有兩件事可以做，要嘛就是多蓋監獄，把毒犯都抓進去，要嘛就是多蓋醫院，都抓去勒戒。
林全則表示，確實毒品氾濫越來越嚴重，行政院也針對此事開過多次會議，他自己有考慮過用輕罰的方式去輔導吸毒者，因為若是針對吸毒者採取重罰會導致他們自己或是他的家人把他們藏起來，這樣社會資源無法介入幫助這些人從毒癮走出來。林認為，建立勒戒之後讓毒癮者重返社會進入新生活是最重要的
邱太三也指出，檢警在查緝面一直都很積極在進行，有效打擊上層毒品供給是最有效的，高檢署已經針對毒品的銷售網路做了掌握。邱也認為，勒戒後的治療確實也是將來要加強的部分。
(中時)
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