「他的名字」當噱頭！知名男星驚爆下海拍AV

成宮寬貴與山本裕典被爆是下海拍AV的名單！（圖／取自Instagram）

日本演藝圈不少女星最後轉戰AV界，不外乎為了知名度或是賺錢，但現在傳出有一位一定知名度的男星也將下海拍AV！由於先前成宮寬貴吸毒引退，震驚演藝圈，因此他就被列入是這次下海拍片的名單之一！

成宮寬貴先前因為涉毒，隨後他宣布引退，消息震驚演藝圈；沒想到近來AV片商K.M.Produce在官網預告有一位男星即將下海拍AV，甚至用了賣座動畫片《你的名字》當噱頭，改成「他的名字」，並說這名男星有絕對知名度，讓不少網友都好奇究竟是誰？

除了成宮寬貴是名單外，另一名私生活不檢點的男星山本裕典同樣也是揣測之一，他被爆經營副業，私生活太亂才被公司開除，甚至還在六本木經營陪酒生意，還傳出他包下夜總會大搞淫亂泡泡趴，讓他形象跌到谷底；因此AV商預告的下海男星到底是誰？也讓粉絲相當好奇。

(中時電子報)