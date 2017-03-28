國防疫調團應邀來澎做鼠疫恙蟲疫調 保障澎湖居民健康

為維護澎湖地區駐軍及居民健康，國防醫學院預防醫學研究所疫情調查研究團隊由所長謝博軒領軍蒞澎展開鼠類相關傳染病監測調查，結果將提供軍醫局、澎湖縣衛生局參考。縣長陳光復表示，全力配合疫情防治。

國防疫調團特地前往縣府拜會縣長陳光復，陳縣長感謝他們長期以來擔任防疫的最前線，協助疫情調查，杜絕疫情發生，確保民眾健康及居家環境的安全，功不可沒。

國防疫調團自民國87年開始從事臺閩地區鼠原性重大傳染病之疫情調查研究，18餘年來持續在台灣及澎湖國軍營區和村落進行鼠類相關傳染病之疫情監控工作，監測的致病原包括：鼠疫桿菌、鉤端螺旋體菌、漢他病毒、發熱伴血小板減少綜合症（Sever Fever with Thrombocytopenia Syndrome，SFTS）、病毒及致病性立克次菌群、恙蟲病及Q熱。此外，亦進行致病原、宿主與病媒等相關流行病學資料調查、鼠類鼠疫血清抗體、恙蟲病帶原及外寄生病媒之監測調查，以期儘早掌握相關傳染病疫情，防範未然。

依據澎湖地區16年來歷年來鼠類相關傳染病疫情調查結果報告，平均老鼠補獲率為16.6％、總蚤指數為0.63、蜱指數為0.2、恙蹣寄生率為15.8％。另外，由澎湖縣恙蟲病確診數來看，97、98、100、102及104年分別為94、32、19、122、102例，有逐年升高趨勢，而與該團隊同年之恙蟎寄生率調查結果比對（18％、2.2％、9.6％、24.5％、17.3％）似有顯著相關性，因此對於鼠疫及恙蟲等疾病的監控及各項防治措施刻不容緩；該團隊3月27日至3月31日連續5日於澎湖縣進行鼠類相關傳染病之監測調查工作，期冀本次調查結果提供澎湖縣衛生、環保、農漁及民政等局處以及各鄉市公所等相關單位作為各類疾病預防工作之參考。

澎湖縣政府衛生局指出，全國各縣市以離島及山區縣市（金門縣、澎湖縣、花蓮縣、臺東縣）恙蟲病例數較多。澎湖因地理環境特性及中老年人從事耕種人口較多，恙蟲病例數一直居高不下，由於大片草叢及廢耕農地，加上鼠類活動，其陰暗潮濕的環境適合恙蟲生長，易造成至該處活動人員被恙蟲叮咬而感染恙蟲病。

因此呼籲民眾應做好自我保護措施，如到上述場所時，應穿著長袖衣褲、鞋子及手套等保護性衣物，避免穿拖鞋、涼鞋，以避免皮膚暴露，皮膚暴露部位可塗擦經衛生福利部核可之驅蟲劑，避免恙蟲叮咬；離開草叢後儘快沐浴，並換洗全部衣物，可減少感染的機會。

(中時)