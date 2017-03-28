全台唯一5DVR室內樂園 兒童連假只要450元

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魔法學校邀請親子一同踏上魔幻旅程。（尚順育樂世界提供）

「驚嚇高樓(自由落體)」，刺激指數破表，等你來挑戰。（尚順育樂世界提供）

「喬依的水族箱」是一座互動式遊戲水族館。（尚順育樂世界提供）

兒童連假準備一起探索玩5D、玩VR！苗栗縣頭份市尚順育樂世界擁有全台唯一5DVR室內主題樂園，兒童節連假起推出親子童遊優惠專案，4月1日至5月31日推出限定驚夏探索育樂券，每人只要450元（不含飛行劇院，原價899元），另推出全民進擊育樂券699元（原價1199元），一票就能暢遊館內17項遊樂設施，趕快帶全家人一起展開充滿奇妙、驚險、進擊之旅！

媲美霍格華茲的魔法學院，讓大小朋友瞬間變身成哈利波特，盡情施展咒語，讓魔法揮灑眼前，享受視覺的極致體驗，不用出國，魔法學校就在尚順育樂天地。

還沒體驗過最夯的VR？快來尚順育樂天地體驗最新5D體感遊樂設施搭配先進的VR實境科技「驚嚇高樓（自由落體）」。戴上虛擬實境眼鏡，就能感受VR實境呈現衝上雲端再墜落的加倍刺激，體驗360度全景無死角的視覺影音震撼，讓你忍不住驚聲尖叫。

適合親子共同體驗的「喬依的水族箱」，是一座透過虛擬實境互動，自由游動呈現於巨型水族箱中，大小朋友可發揮想像力繪畫出專屬自己的海洋生物。

尚順育樂天地為全台唯一全室內5D、VR體感主題樂園，多達17項的遊樂設備不僅結合5D體感、最新VR體驗，媲美環球影城、迪士尼，全室內遊園規畫，不用擔心刮風下雨，兒童節連假快安排出遊。

(中時)