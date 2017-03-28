全台唯一5DVR室內樂園 兒童連假只要450元
兒童連假準備一起探索玩5D、玩VR！苗栗縣頭份市尚順育樂世界擁有全台唯一5DVR室內主題樂園，兒童節連假起推出親子童遊優惠專案，4月1日至5月31日推出限定驚夏探索育樂券，每人只要450元（不含飛行劇院，原價899元），另推出全民進擊育樂券699元（原價1199元），一票就能暢遊館內17項遊樂設施，趕快帶全家人一起展開充滿奇妙、驚險、進擊之旅！
媲美霍格華茲的魔法學院，讓大小朋友瞬間變身成哈利波特，盡情施展咒語，讓魔法揮灑眼前，享受視覺的極致體驗，不用出國，魔法學校就在尚順育樂天地。
還沒體驗過最夯的VR？快來尚順育樂天地體驗最新5D體感遊樂設施搭配先進的VR實境科技「驚嚇高樓（自由落體）」。戴上虛擬實境眼鏡，就能感受VR實境呈現衝上雲端再墜落的加倍刺激，體驗360度全景無死角的視覺影音震撼，讓你忍不住驚聲尖叫。
適合親子共同體驗的「喬依的水族箱」，是一座透過虛擬實境互動，自由游動呈現於巨型水族箱中，大小朋友可發揮想像力繪畫出專屬自己的海洋生物。
尚順育樂天地為全台唯一全室內5D、VR體感主題樂園，多達17項的遊樂設備不僅結合5D體感、最新VR體驗，媲美環球影城、迪士尼，全室內遊園規畫，不用擔心刮風下雨，兒童節連假快安排出遊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。