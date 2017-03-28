花37萬找罪受 高檔月子中心疑甲醛超標

有年輕夫妻向議員簡舒培陳情，年初入住剛裝潢完的新房間，發現甲醛氣味刺鼻，產婦和探訪親友紛紛出現頭暈、鼻塞過敏、呼吸不順症狀，質疑甲醛濃度超標。（陳燕珩攝）

產婦坐月子愈來愈講究，國泰台北會館產後護理之家要價不斐，標榜有專業照護團隊，卻有年輕夫妻向議員簡舒培陳情，年初入住剛裝潢完的新房間，發現甲醛氣味刺鼻，產婦和探訪親友紛紛出現頭暈、鼻塞過敏、呼吸不順症狀，質疑甲醛濃度超標，恐影響新生兒一輩子的健康。

國泰台北會館產後護理之家去年7月擴大裝潢7樓房間，今年1月林姓夫婦入住，隨即聞到刺鼻氣味，產婦和照護親人陸續出現頭痛、鼻塞、鼻癢、喉嚨發炎等症狀，友人帶2歲孩童來訪，回家也出現嚴重過敏情形，鼻子癢到揉出鼻血。

林先生說，他過年期間入住一周，身體非常不舒服，前往國泰綜合醫院就診，醫師認為是受外在環境刺激影響，患得「上呼吸道刺激性黏膜炎」。為釐清原因，他手持專業規格的甲醛測試儀器檢測，發現房內甲醛濃度高達1.13ppm，嬰兒室外走廊更測得1.79ppm，兩者均超標。

國泰事後讓他們將房間換到8樓，並且進行甲醛檢測，原答應將報告提供林先生，但事後毫無音訊，出院後林先生主動聯絡，國泰又稱先前受到干擾進行重測，報告3月出爐，並在2月底安排新媽媽入住。最後國泰僅說，檢測結果一切安全，但無法提供報告，讓林先生非常不滿。

簡舒培接獲陳情後，要求北市勞動局到場勞檢，針對7、8樓進行檢測，發現甲醛數值落在0.05到0.91ppm，儘管未超過「勞工作業場所容許暴露標準」1ppm，但超過《室內空氣品質管理法》容許標準0.08ppm，只是目前僅規範醫學中心、老人照護中心、圖書館等，月子中心並未包含在內，等於無法可管。

林先生說，他們在國泰花了37萬多元坐月子，希望給親子最好的照顧，太太卻非常自責，覺得讓孩子入住受苦。他強調，這絕非個案，很多護理之家室內密閉，若採用非低甲醛的建材，氣味揮散不去，入住者彷彿在吸毒，希望政府重視問題，不要讓孩子一輩子的健康受到影響。

衛生局醫護處副處長黃敬堯說，目前《室內空氣品質管理法》的確未規範到護理機構，衛生局會盡快行文衛福部，與環保署會商，將護理機構也納入公告對向，此外也會與消保官、環保局共同輔導機構，要求她將自主檢測數值公告，給消費者參考。

國泰產後護理之家總監黃怡瑋表示，2月中有進行甲醛檢測，測得數值是0.09ppm，未超過勞工作業場所容許暴露標準，林先生的檢測可能受到酒精消毒影響，才有那麼大的誤差。至於林先生反映前是否曾自主檢測過甲醛？他不願正面回應，僅說公司採用低甲醛的綠建材，均有相關證明。

(中時)