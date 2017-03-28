澎湖縣政府慰問並致贈呂金德家屬海難慰助金

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澎湖縣漁民呂金德日前因落海失蹤，縣長陳光復特地前往西嶼鄉外垵村慰問家屬，致贈30萬元海難慰助金，表達關心慰問，另表示，如有需要協助之處，縣府也會盡全力幫忙。

陳光復會同西嶼鄉長許月里、西嶼鄉公所秘書許智富、農漁局長陳高樑、外垵村長許見情等人，前往失蹤者呂先生家中慰問。陳光復希望家屬保重身體，早日走出傷痛，同時也指示農漁局，務必盡力協助家屬辦理相關保險補助事宜。

對於縣長及鄉長專程來訪慰問，家屬表示感激，也謝謝農漁局等相關單位的協助與關心。

(中時)