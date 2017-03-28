用越、印語廣播乘車規定、尋找遺失物 本周六起台鐵聽得到

台鐵今宣布本周六起，在台北、板橋、桃園及高雄等9站，啟動越、印、泰語播音服務，內容包括尋人、尋物，及各式乘車注意事項，並於各站提供越、印與諮詢服務。圖為擔任諮詢人員及協助錄製播音的新住民及二代合影。（張家豪攝）

「各位旅客你好，有哪位旅客遺失手機的請至車站服務台認領。」

「XX先生請注意，您的朋友在服務台等您。」

「普悠瑪及太魯閣列車不發售無座位車票。」

本周六4月1號起，台鐵將在台北、板橋、桃園、中壢、台中、彰化、台南、高雄及屏東等9站，及列車終點樹林站、新竹站車廂，提供越南、印尼、泰國語播音服務，內容包括尋人、尋物，及各式乘車注意事項。另外，2月25日起，台鐵也在這9站服務台，提供越南與、印尼語諮詢服務。

台鐵針對東南亞朋友推出友善服務，幕後推手是立委林麗蟬，林本身也是在台近20年的柬埔寨新住民。她表示，移民婚姻在台已30多年，新住民達50多萬人，在教育、生活及家庭面得到照顧，也希望回饋社會。且在台東南亞移工也已有63萬，大部分運輸工具都以火車為主。另外，新南向政策開放更多東南亞旅客，但大眾運輸搭乘環境卻還不夠友善，所以推動新住民語言播音及諮詢服務。

林麗蟬表示，未來將由各站站長依移工出入最頻繁時段，或適逢穆斯林活動，決定播音時段，未來若試辦成功，樂見台鐵到各站辦理。她說，台鐵也已研擬招募越南語跟印尼語通譯人員，她願協助爭取經費，並帶領姊妹全力支持。

台鐵局副局長何獻霖指出，感謝林麗蟬提議辦理相關服務。台鐵已招募第一批18名志工及時薪人員，在台北、板橋、桃園、中壢、台中、彰化、台南、高雄及屏東9站，陸續從2月25日起，提供印尼語、越南語諮詢服務。他特別強調，這些新住民志工不僅服務東南亞朋友，也願意協助老人，令他相當感動。

何獻霖說，東南亞新住民加上移工，已超過百萬人，等於在台每20人就有1人是東南亞人，又以印尼、越南籍占大宗，台鐵真的有必要提供友善服務。他解釋，菲律賓則因為是英語系國家，不需另外錄製播音。

現場並頒發感謝狀給協助翻譯及錄製播音的新住民及其二代，包括越南新住民阮映雪、新住民二代蔡宇傑、泰國新住民楊蘭英、印尼新住民陳妍蓁及林美嬌，未到場則有越南新住民蔡佩珊及阮金紅。

於台北車站提供印尼語諮詢服務、來自於印尼雅加達的華僑林玉娟，1987年首度來到台灣讀大學，後返回印尼，又因緣分被「追回」、定居台灣。她的工作內容主要是對外籍旅客及印尼朋友宣導乘車禮儀及上下車秩序，她認為提供印尼語諮詢服務非常有幫助，像是印尼同鄉掉東西，就可以問要到哪報備，求請協助，還有問南下北上月台該怎麼走等。

台中廣播電台負責協助錄製越印泰語音，總經理莊曜埕表示，林麗蟬為服務新住民朋友，每周日上午11時到12時都主持廣播節目。他強調，透過讓東南亞朋友聽到自己家鄉語言的播音，台灣會成為更友善的環境。

(中時)