同室操戈 李俊毅聲援告發賴清德

我要評比

(中央社記者張榮祥台南28日電)台南市政府預定在安平區怡平里活動中心設置智慧交通中心，引起當地居民反彈，市長賴清德今天更被控告涉嫌瀆職，連前民進黨副秘書長李俊毅也到場聲援告發。

台南市怡平里長蔡錦庭今天率多名里民前往台南地檢署控告賴清德及市府相關官員涉嫌瀆職圖利、利用公務人員身分妨害自由、毀損等罪。

辭掉民進黨副秘書長、投入下屆台南市長選舉的前立委李俊毅、國民黨籍台南市員議員盧崑福也都到場聲援，李俊毅更隨同告發賴清德。

李俊毅說，有人勸他不要和賴清德對立，但此案和選舉無關，也沒有政治操作及選舉利益；「我愛賴市長，但更愛台南市民」。

李俊毅表示，這是不得已的作為，面對市府一意孤行的違法作為，這是必須採取的保護措施，他歡迎市府和當地居民協調，且暫停行政作為。

李俊毅認為最佳解決方法，就是原建物及公園不動，市府另覓其他閒置建物設立智慧交通中心。

盧崑福則批評市府欺負安平人，市長不要聽到不想聽的話，就說是政治操作或迫害，用這種方式壓榨市民。

市府日前已對此案呼籲說，請里長務必依事實陳述，勿作不實指控，也請李俊毅勿聽信片面之詞，阻撓市政建設推動，以免觸法。1060328

(中央社)