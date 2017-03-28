平民傷亡大 反IS戰爭已愈來愈困難

美國空中部隊向西摩蘇爾發動空中攻擊，雖然擊殺了IS民兵，但也有200多名平民死在空襲當中。(圖/美聯社)

IS武裝恐怖團體的版圖愈來愈小，現在最重要的據點僅剩下敘利亞北部的拉卡(Raqqa)，與伊拉克北部的摩蘇爾西側(western Mosul)，不過就如原先所預料的，IS以平民為人質，難以辨別平民的情況下，平民的傷亡很大，造成許多反對的意見。

俄國衛星網報導，美國為首的國際聯軍，在3月17日對摩蘇爾西部展開空中打擊，結果造成約200名平民的喪生，現已發現112具遺體。國際特赦組織危機應對高階顧問羅維拉（Donatella Rovera）批評反恐聯軍：「反恐聯軍沒有採取必要的預防措施，來防止平民死亡，這是對國際人道主義法的公然違反。」

俄國國防部發言人直接認為：「要在今年徹底解放摩蘇爾是不可能的。」

除此之外，美國支持的反IS部隊「敘利亞民主力量」(Syrian Democratic Forces)在敘利亞北部也有戰役，他們拿下了拉卡西方40公里的塔布卡(Tabqa)，不過塔布卡大壩的部分設備也因為戰鬥而受損故障，此大壩控制敘利亞最大水源阿塞德湖，因此安全性相當重要，幸而壩體結構並未受損。

但是，敘利亞政府對親美部隊的行動極有意見，在敘利亞執政的阿拉伯復興社會黨的哈拉夫-艾爾-米夫塔(Halaf al-Miftah)說：「美國似乎是是以反恐之名，趁勢佔領敘利亞城市，以分裂敘利亞。」

他說：「美國人他們談論了很多反恐作戰，但實際上，美國利益的集團已經計畫在拉卡附近建立一座800千瓦的水力發電廠，和日產量為20,000噸的油田。他們反恐的目的與敘利亞政府不同。」

現在敘利亞的局勢變成美俄兩強各自有所盤算的情況在進行反恐作戰，敘利亞阿塞德政府有俄羅斯的支持，而敘利亞北部的多民族反恐部隊則有美國的力挺。美國已經決定派出500名海軍陸戰隊前往當地，以及新式重型武器，其中包括155毫米M777榴彈砲，預計在拉卡作戰期間將提供火力支援。

(中時電子報)