西班牙分子廚藝名廚Daniel Negreira返台 客座萬豪INGES「玩火」

返台發展的Daniel Negreira，將於3／30日客座萬豪酒店「INGE'S」餐廳。(圖／台北萬豪酒店店)

Daniel Negreira設計的菜式「檸檬蠟燭」，猜猜看看要怎麼吃。(圖／台北萬豪酒店)

名為「Forest」的菜餚，「INGE'S」主廚Vincent製作，將刨成片的鴨肝浸入液態氮中，撈起後放在烘烤後微焦的洋蔥麵包上，再灑上鴨肝粉，並以切成薄片的法國白蘆筍點綴，帶給客人全然一新的分子料理新鮮口感。(圖／台北萬豪酒店)

西班牙型男主廚Daniel Negreira重回台灣了！在協助台灣企業雅茗天地集團投資開設的「alma」西班牙Tapas餐廳，成功得到〈上海米其林指南〉中的米其林推薦餐廳（Bib Gourmand）」的肯定後，這位天才創意主廚決定回到台灣再起爐灶，以自己最擅長西班牙菜開餐廳。

在新餐廳籌備階段，Daniel Negreira並接受台北萬豪酒店邀請，於3月30日客座台北萬豪的空中景觀火焰料理餐廳「INGES」，與台灣主廚Vincent Weng聯手，以新台幣400萬元的法拉利級夢幻烤爐「GRILLWORKS」烹調料理燒烤各式美食，用生蠔、鴨肝、螯蝦、澳洲和牛、安 康魚、干貝、海膽、鹿兒島黑豬與美國牛烹製的套餐，只賣1晚，每套4,500+10%，含酒訂價則為7,000+10%。是萬豪 「INGES」開幕以來第一場名廚客座美食活動。

「INGES」的烤爐有炭燒、火烤及煙燻等多種烹調手法，要能發揮烤爐的最佳表現，必須要有非常深厚的控火技巧，精準掌握原木柴燒的時機，將不同的食材，烹調出最佳料理風味。擅長分子料理和西班牙料理的Daniel Negreira面對超級烤爐將如何「玩火」，值得期待。

曾在2007年得到西班牙「年度最佳新銳主廚」的Daniel Negreira，從廚藝學校畢業後，進入El Bulli餐廳老闆Ferran Adria ，所開設的另一間Akelarre餐廳。由於El Bulli以「分子料理」在全球闖出名氣，使得他們經常有機會接觸到名流等各種不同的宴會。Danile記得有次替西班牙總統籌備女兒的婚宴，「他們找到一間座落在山頂上的老房子，作為婚禮的場地。

可是那房子太舊了，所以全部的電力都要外接。」當晚湧入了四百位賓客，誰知道瞬間跳電，陷入一片漆黑，「大家都以為是恐怖份子攻擊，剎那間保鏢、警察通通衝進來，他們把所有的物品，包括客人的香煙都拆開來檢查。」原本浪漫的婚禮整個走樣，新娘子忍不住大哭，「我的婚禮毀了。」但喜酒可沒搞砸，Daniel說他們最後是在警察拿著手電筒照明的狀況下，把全部的菜煮好上桌，「雖然食物有點冷，但也算是成功了。」

有近20年的廚師經驗，除了精通家鄉的西班牙料理，更擅長拆解拼貼食物元素，並以新式手法呈現出一道道有如魔術般的料理，他也曾經在西班牙的兩間米其林一星餐廳( Bokado、Raman Roteta )擔任副主廚，也在西班牙、俄羅斯、中國的知名餐廳掌廚。

Daniel Negreira2008年來台，在台北忠孝東路6段創業開設〈El Tor o〉餐廳主攻Tapas，除憑精湛廚藝受到食饕 激賞，並快速在台北食壇闖出名號，更受到金融與科技業企業家青睞，出資協助他在「台北曼哈頓」信義區開設新餐廳〈D+N innovation鼎恩創 意料理〉。

〈D+N innovation鼎恩創意料理〉餐廳結束營業，Daniel Negreira赴中國上海發展並在雅茗天地集團董事長吳伯超支持下，於外灘主持〈Marina望海餐廳〉，其後又開〈alma〉Tapas餐廳，餐廳開幕不久就得到〈上海米其林肯定〉。如今這位天才主廚決定再度返台開店，證明他仍喜歡的仍是台灣。

(工商)