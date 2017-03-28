逃逸逾600天外勞 行經中和下場悲劇了！
35歲越南籍潘姓逃逸外勞27日晚間8時許，由張姓友人騎機車載他要返回新北市板橋租屋處，正巧遇上中和警分局景安派出所巡邏警員楊濟謙，兩人四目交接，潘男竟心虛跳車逃逸，楊員立即連絡巡邏警網圍捕，雙方追逐百餘公尺後順利將他壓制帶回，今（28日）訊後移送至移民署專勤隊準備遣返。
警方調查，潘男1年多前因受不了工作內容逃逸，都躲藏在板橋區租屋處，平時以打零工維生，昨晚間8時許，潘男在新店某工地下班後，由張姓友人騎機車搭載他要返回板橋。
回家途中行經中和區景新街、景平路口等紅燈，坐在後座的潘男與一旁的巡邏警員楊濟謙四目交接，潘男心虛立即低頭，楊員正準備上前盤查時，潘男突然跳車往景新街方向逃逸，楊員立即通報線上警網追捕，追逐數百公尺後當場將他壓制在地上。
警方追問「為何要跑？」潘男回復「我聽不懂！」警方將他帶回偵訊，他不願意配合提供身分，警方將他帶往移民署驗指紋後確認身分，竟是逃逸逾600天的外勞。
張姓友人向警方表示，雙方是在工地認識的朋友，不知道他是逃逸外勞，剛好也住在板橋所以順路載他回家。警訊後移送至移民署專勤隊準備遣返。
(中時)
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