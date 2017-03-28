僅一席董事 政府拿回蔣經國基金會主導權困難

行政院發言人徐國勇今天表示，政府將拿回蔣經國基金會的主導權。不過根據教育部的資料，該基金會的總財產是36.2億元，政府出資14.2億元、占39.2％，21席董事中，官派董事僅1人，政府如何拿回主導權，還要再研究。

教育部國教司副參事陳寶鈴說，政府在78年捐助新台幣3億元成立蔣經國基金會，79年再捐11.2億元，前後兩次共投入14.2億元。不過，蔣經過基金會本身也對外募款，目前在法院登記的財產總值是36.2億元，政府資金在裡面占39.2％。

教育部指出，蔣經國基金會成立經費是「政府捐助、部分自籌」，因此即使政府出了14.2億元，但仍有20多億元的經費是來自企業界，因此包括張忠謀、王雪紅、徐旭東等企業界人士，都是基金會的董事。

陳寶鈴表示，蔣經國基金會成立的目的是促進台灣與國外的學術交流，獎勵國內外學術界進行台灣研究及漢學研究。基金會目前有21個董事、3個監察人及1位執行長（朱雲漢擔任），都是無給職，但執行長出席董監事會時會領車馬費，其他人則連車馬費都沒領。

陳寶鈴說，蔣經國基金會中，政府的資金占不到5成，因此依規定無須到立法院接受審議，不過教育部一直都有派人參加董監事會議，並監督基金會的運作及經費使用。

蔣經國基金會，教育部出資近4成，卻僅1席董事，未來政府如何拿回主導權？陳寶鈴說，還要再詳查為何官方僅1席董事，至於如何拿回主導權，要再進一步研究。

(中時)