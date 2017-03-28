30年前來台搭錯車 林玉娟樂當台鐵服務員
印尼華僑林玉娟30年前剛來台灣唸大學時，因不熟悉中文，原本要搭火車去中壢，結果搭錯車去了基隆，現在平日在國泰金控工作，假日到台鐵樂當時薪服務人員。
台鐵今年初首次招募懂越南語及印尼語的時薪人員，經過旅客服務、客運業務等基本訓練，2月起週六、日，陸續在台北等9個移工出入較多車站，提供諮詢服務。
印尼華僑林玉娟民國76年來台灣唸書，就讀中原大學，她說，剛到台灣時，中文還不熟悉，搭車時內心很惶恐，很怕迷路，因印尼習慣靠左，和台灣相反，有一次她要搭火車去中壢，結果上錯車到了基隆。
林玉娟說，她一直希望自己有足夠中文能力後，有機會一定要幫助來自印尼的移工，今年初當獲知台鐵招聘假日時薪印尼語服務人員，立即報名。
林玉娟大學畢業後短暫回到印尼工作，很快就與在台灣認識的先生結婚，正式成為台灣新住民。
林玉娟平日任職國泰金控，擔任業務工作，現在週六、日就到台北車站服務，她說，她以當年初到台灣時的心情，服務來自印尼的移工。
林玉娟說，很多印尼移工看到她穿著有印尼語的背心，都會很開心和她攀談，她除了提供搭車訊息及協助引導外，也會聊聊其他生活資訊並給建議，希望在台灣辛苦工作的移工能將台灣當成第二故鄉。
越南華僑鄭小姐來台近20年，現在平時當越南語通譯人，週六、日到台鐵桃園車站當服務人員，因越南移工是目前台灣外籍移工人數最多的，她很高興有機會為越南朋友服務。1060328
(中央社)
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