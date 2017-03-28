郭富城傳秘密結婚 熊黛林：祝幸福快樂
港星郭富城日前傳出已秘密提出結婚登記申請，與29歲的中國大陸模特兒方媛結婚。對此，郭富城前女友、大陸女星熊黛林受訪時大方說恭喜，並祝福郭富城幸福快樂。
香港媒體報導，郭富城和方媛於3月4日秘密向香港遞件，應於3個月內完成手續，也就是最遲6月初就會完成結婚登記。
新浪娛樂今天報導，熊黛林對此透過經紀人以簡訊大方祝福：「恭喜恭喜！祝他們幸福快樂。」
而對於結婚傳言，郭富城日前首度回應表示，一直有說要規劃一下自己的人生大事，不過現在還在大陸趕工拍電影，暫時還不能發表，希望能保留一點隱私，「現在請允許我不能講，謝謝大家關心！」
郭富城出道多年，情史也豐富，但鮮少正面認愛，即使對外界最熟知交往有7年的熊黛林，也從未給過「正宮」身分。
熊黛林父親肝癌過世時，郭富城似乎以「未來女婿」的身分，與熊黛林一起分站在第一排，穿著素服送熊黛林父親最後一程，彷彿用行動認了熊黛林。
不料兩人最後仍分手，當時還傳出分手時郭富城說「鞋子不適合，腳經常不舒服，你也會想換一雙舒服的鞋；就像身邊伴侶，應該找合適的穿上去，硬著來只會流血」，以換鞋形容分手，據傳讓熊黛林相當難過。1060328
(中央社)
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