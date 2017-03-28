破窗跳機坪翻牆入境高雄 警鎖定通緝犯

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一名旅客昨天深夜搭乘華航班機抵高雄國際機場，破壞機坪逃生窗跳下機坪，翻越機場圍牆闖關入境得逞，高雄航警分局已鎖定年約40歲的本國通緝犯進行追緝。

華航說，華航一架由北京回高雄航班昨天深夜10時25分到站，一名不明旅客下機後於入境長廊逗留至深夜11時14分破壞27號機坪逃生窗後跳下機坪，並於深夜11時19分步行至圍牆，觸動防護網並翻越圍牆逃離機場。

航警獲報旋即趕抵現場搜尋未果，已通報高雄市警方協尋，航警也持續派員查捕，經查是年約40歲的本國旅客，是高雄地檢署發布的毒品及詐欺通緝犯。1060328

(中央社)