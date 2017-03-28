自行車環台賽 選手：風景太美了

2017國際自由車環台賽桃園市站今天登場，共有30多個國家、168位菁英參賽，上午天氣晴朗、涼風徐徐，不少選手行經桃園城鄉及山線、海線的組合，大喊「風景太美了」。

桃園市長鄭文燦上午在桃園市府廣場前，主持「2017國際自由車環台公路大賽-桃園市站」開幕典禮，上百位選手在賽事出發前不斷熱身，希望能創出佳績。

鄭文燦說，國際自由車環台公路大賽列為國際自由車總會（UCI）2.1級頂尖賽事，共分5站，全程682.11公里，來自全球30個國家、21支隊伍，共計168位菁英選手參賽，其中桃園市站全長118.88公里，繞行桃園市10個行政區，經過城鄉及山線、海線，是環台賽5站中相當具可看性的一站，。

國際自由車環台公路大賽已連續7年在台灣舉行，桃園市是第3站，全長118.88公里，為複合型賽道，經過城鄉，有山線及海線。路線從市府出發，經過竹圍漁港，規劃台61及台66快速道路競速，該路度長達60公里，可以欣賞白沙岬燈塔及風車、海岸景觀，並在大潭國小設衝刺點；同時經過客庄農村，並於台三乙線、石門水庫及角板山設3處登山點，可看到桃園茶鄉風光；終點站設在角板山，也是泰雅族的原鄉，讓選手看見桃園之美。

不少選手表示，在上百公里的路程中，感受到桃園市不同城鄉風貌，加上天氣很好，的確是絕佳享受。

中華民國自由車協會秘書長李開志表示，桃園市站共繞行10個行政區，包括桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興，終點設在角板山仁愛停車場。這項賽事於3月26日至30日，依序於台北市站、新北市站、桃園市站、南投縣站及屏東縣站等5站舉行，特別對參賽隊伍的強度、路線難度、交通管制及選手膳宿等方面不斷升等，力求提升整體賽事品質，並祭出總獎金新台幣500萬元的高額獎金，吸引更多國際優秀選手參加。1060328

(中央社)