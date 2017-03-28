9旬人瑞散步失聯 警方4小時找回

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新北市新莊區一名9旬林姓老嫗，日前晚間從自家中走失，家屬在臉書上請求協尋，新莊警方隨後接獲報案，在瓊林南路發現林婦，聯絡家屬後將林婦接回家。

家屬表示，長輩患有失智症，狀況時好時壞，當天傍晚跟家人表示，要出門去附近散散步，家屬見林婦出門時還很正常，就放心讓她出門。

但直到晚間，卻一直未見林婦回家，家屬遍尋不著，心急如焚至派出所報案，並PO上臉書「我是新莊人」請求協尋。

福營派出所警員洪銘峰、陳浩元當晚11時許巡邏接獲民眾報案，在新莊區瓊林南路上發現有名老婦獨自一人坐在路邊，經上前關懷及詢問，老婦卻僅僅知道自己的名字，對於其他提問接無法清楚回應。

因時值夜深且天氣寒冷，警方先駕車載老婦到派出所並提供茶水供其飲用。經警方耐心仔細比對及詢問，發現老婦與「我是新莊人」社群網站所協尋9旬林姓失蹤人口長相相似。趕緊聯繫老婦家屬到派出所將她接回。

家屬稱長輩身上未帶任何證件，想回家卻忘了如何回家，竟一路越走越遠直到瓊林南路工業區附近，對於警方認真執勤即時找到長輩，再三向警方道謝。1060328

(中央社)