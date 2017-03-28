9旬人瑞散步失聯 警方4小時找回
新北市新莊區一名9旬林姓老嫗，日前晚間從自家中走失，家屬在臉書上請求協尋，新莊警方隨後接獲報案，在瓊林南路發現林婦，聯絡家屬後將林婦接回家。
家屬表示，長輩患有失智症，狀況時好時壞，當天傍晚跟家人表示，要出門去附近散散步，家屬見林婦出門時還很正常，就放心讓她出門。
但直到晚間，卻一直未見林婦回家，家屬遍尋不著，心急如焚至派出所報案，並PO上臉書「我是新莊人」請求協尋。
福營派出所警員洪銘峰、陳浩元當晚11時許巡邏接獲民眾報案，在新莊區瓊林南路上發現有名老婦獨自一人坐在路邊，經上前關懷及詢問，老婦卻僅僅知道自己的名字，對於其他提問接無法清楚回應。
因時值夜深且天氣寒冷，警方先駕車載老婦到派出所並提供茶水供其飲用。經警方耐心仔細比對及詢問，發現老婦與「我是新莊人」社群網站所協尋9旬林姓失蹤人口長相相似。趕緊聯繫老婦家屬到派出所將她接回。
家屬稱長輩身上未帶任何證件，想回家卻忘了如何回家，竟一路越走越遠直到瓊林南路工業區附近，對於警方認真執勤即時找到長輩，再三向警方道謝。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。