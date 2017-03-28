中共東海艦隊高層 調升南部戰區副司令
根據中共軍方報章訊息，前東海艦隊副司令員董軍已升任南部戰區副司令員。
解放軍報今天報導，中共中央軍事委員會副主席許其亮昨天前往馬來西亞和沙烏地阿拉伯訪問，隨行人員有軍委聯合參謀部副參謀長邵元明、軍委裝備發展部副部長劉勝以及南部戰區副司令員董軍等。
根據網路公開資料，董軍最後的職位只是駐粵（廣東省）部隊領導。
另據資料，中共軍方有2人都叫董軍，其中1人曾任東海艦隊副司令員，海軍出身；另1人曾任西安市政協主席，空軍出身，長期在陝西從事政治工作。
香港軍事專家今天向中央社記者指出，跟隨許其亮出訪的董軍，是前東海艦隊副司令員。
據分析，南部戰區面對南海水域，非常重視海軍和空軍，而董軍出身於東海艦隊，且長期對日本作軍事鬥爭準備，在南海也用得上。
百度資料顯示，董軍為海軍少將，曾任東海艦隊副司令員，2014年12月轉任海軍副參謀長，2017年1月出任駐粵部隊領導，這是董軍的最後「現職」。
隨著解放軍的戰略日益重視海軍和空軍，南部戰區成立後，其高層幾乎盡攬這兩方面的將領，比如現任司令員袁譽柏原是北海艦隊司令員。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。