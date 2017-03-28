陸抗議日副大臣訪台 日政府有話說
日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天就日前總務副大臣赤間二郎訪問台灣，引發中國大陸反對表示，基於加深台日經濟關係與人員往來的觀點，這項訪問具有意義。
日本總務副大臣赤間二郎於25日在台北出席日本台灣交流協會所主辦的「多彩日本」觀光活動，這是台灣與日本在1972年斷交後，最高層級的日方官員訪台。
中國大陸政府昨天表示對此堅決反對，指日本應認識到問題的嚴重性。
菅義偉今天上午在內閣會議後的例行記者會上被媒體問到此事時表示，日本政府基於與台灣之間維持非官方實務關係的立場，希望持續推動日台之間的合作與交流。
菅義偉強調，日本與台灣是擁有緊密的經濟關係與人員往來的重要夥伴。
菅義偉表示，赤間訪台是宣傳日本地方魅力，希望加深台灣民眾對日本地方魅力的理解，基於加深日台之間的經濟關係與人員往來的觀點，這是具有意義的。
日本外務大臣岸田文雄今天在內閣會議後對媒體表示，總務副大臣赤間是為了宣傳日本的地方魅力而訪台，並沒有違反日本對於台灣的基本方針，也就是日台之間是維持非官方的實務關係。
岸田說：「我認為日本與中國之間的關係很重要，希望能在戰略互惠關係之下，讓關係向前推進。」
總務大臣高市早苗今天在內閣會議後對媒體表示，赤間從深化日台的合作與交流的觀點出發，受到外務省的請託而出席活動。他在宣傳日本地方魅力的同時，也能招攬更多人士訪日。1060328
(中央社)
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