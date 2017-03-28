時來運轉「運彩氣象站」，由尉遲佩玉主持。(馬樹立攝)

影片：《時來運轉》運彩氣象站3／28~ 4／3重點賽事預告

NBA例行賽進入最後三周的賽程了，究竟那些球隊可以晉級到季後賽呢?彩迷們務必注意每周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

本周高熱度重點賽事一覽。(本報系與台灣運彩提供)

3月28日(星期二)

克里夫蘭騎士 對 聖安東尼奧馬刺

單場加場中投注：

東區龍頭騎士在3月份的戰績不盡理想，勝率始終在5成左右徘徊，28日在客場遭到馬刺103比74痛宰，除了吞下2連敗，更以47勝26敗戰績，拱手把東區第1位置讓給48勝26敗的塞爾提克。馬刺不僅在進攻端持續發揮平均的戰力，防守效率在全聯盟也僅次於猶他爵士。

賽事熱度100

運彩氣象站每星期二推出新一周的投注內容。(馬樹立攝)

3月29日(星期三)

金州勇士 對 休士頓火箭

單場投注：

全聯盟最會得分及助攻的兩隊碰頭，勢必成為一場互轟華麗的比賽；雖然勇士上次造訪火箭家裡帶走了勝利，但這次在陣中球星杜蘭特缺陣的情況下，得看連拿兩季年度MVP的柯瑞如何帶領球隊力抗本季比他們還會投三分球的火箭大軍。

賽事熱度90

3月30日(星期四)

金州勇士 對 聖安東尼奧馬刺

單場加場中投注：

西區最具冠軍相的兩支球隊再度交手，本季兩度交手都由馬刺取得勝利，且兩場至少都贏20分以上，不過前次對戰，兩軍多名主力球員輪休，此情形是否會再次出現，也影響了本場對戰的精采度。

熱度90

3月31日(星期五)

休士頓火箭 對 波特蘭拓荒者

單場加場中投注：

兩隊本季對戰火箭皆拿下了勝利，在季後賽門口徘徊的拓荒者勢必想將這場勝利留在家裡；雖然火箭已確定晉級季後賽戰力也較完整，但補上波士尼亞野獸諾基奇的拓荒者近期也越打越好，若守住火箭傲視全聯盟的外線火力將還是有機會取得本季對戰首勝，兩隊平均一場都至少有十顆三分球的能力，有望成為一場互相飆分的比賽。

熱度95。

4月1日(星期六)

聖安東尼奧馬刺 對奧克拉荷馬雷霆

單場加場中投注：

最擅長客場作戰的黑衫軍馬刺，本場作客福特中心遭遇雷霆，值得留意的是，連續三次在此出賽都是輸球坐收．反觀威少領軍的雷霆，當然想在主場連勝馬刺，若能捍衛成功，球隊士氣將為之大振。

賽事熱度90。

4月2日(星期日)

鳳凰城太陽 對 波特蘭拓荒者

單場投注：

本季已確定無緣季後賽的太陽，進入了重建練新兵的狀態，此次碰到依然在力拚季後賽席次的拓荒者，得把皮繃得更緊，否則求勝若渴的波特蘭一哥里拉德如果再打出前兩次對役平均38.5分的破壞力，勢必將讓太陽更頭痛。

賽事熱度85

4月3日(星期一)

休士頓火箭 對 鳳凰城太陽

單場投注：

火箭本季在大鬍子哈登打出問鼎MVP身手的帶領下，成為西區最有競爭力的隊伍之一。而已經無緣季後賽的太陽，則選擇利用剩下的例行賽來磨練新人，戰績已不是主要目標。本季前三次交手火箭不僅都贏球，且場均得分高達129分，面對戰力完整的火箭，太陽想在本季最後一場交手拿下勝利有一定的難度。

賽事熱度85。

(中時電子報)