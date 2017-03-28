豬哥亮大腸癌拖2年 末期急動刀體重狂掉18公斤

豬哥亮為工作拖延就醫，大腸癌拖了2年從2期變末期，開刀後體重狂掉近20公斤。(中時資料照片)

「秀場天王」豬哥亮2014年確定罹患大腸癌2期，但過去因拍戲、主持等工作，拖延了就醫時間，未即時治療，直到去年因腹水多達6600C.C.，才緊急入院開刀，這兩年來病情每況愈下，癌症已是末期階段，今又傳出豬大哥1周前又住院，一度病危，甚至網傳已過世，讓人相當擔心。

豬哥亮罹癌未能及時就醫，去年9月因腹水過多再入院開刀，病情已是末期，術後他曾偕台大醫院醫療團隊一起出席感恩記者會，雖硬朗說自己開完刀「又活過來了」，但實際上人卻瘦了一大圈，原本172公分、74公斤的他，術後一度瘦到56公斤，所幸之後接受化療，加上一天努力吃7、8餐，才讓身體狀況改善。

而今周刊爆料豬哥亮身體狀況非常差，癌細胞已從大腸轉移至肝、肺，甚至身體虛弱到無法化療，一度發病危通知書，還傳已過世，對此，經紀人一早已向媒體表示他目前病況穩定，稍早豬哥亮和女兒謝金燕也聯合發表聲明，表示豬大哥病逝消息為誤傳，感謝大家關心。

(中時電子報)