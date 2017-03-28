為母則強!兒子肚痛難行 張柏芝頂高溫背著走

張柏芝為母則強的一面，讓網友大為讚賞。(圖/新浪娛樂)

藝人張柏芝跟謝霆鋒離婚後，便一人獨自扶養兩個兒子，母女人也常相伴出遊培養感情，日前她帶兩個小孩去新加坡玩時，大兒子Lucas因為身體不適寸步難行，此時張柏芝則一肩扛起兒子走回去，被網友大讚為母則強。

張柏芝帶著兩個兒子去新加坡聖淘沙島玩，途中由於Lucas肚子痛的緣故，一行人便停在路邊，不過似乎眼見兒子症狀未減緩，張柏芝不僅一肩扛起高達她肩膀的Lucas，還頂著34~35度高溫的天氣走回去，堅強身影被網友拍下在網路瘋傳，照片曝光後贏得網友一致讚賞，直呼「做媽咪她是超級合格的」，無疑對她的形象大大加分。

(中時電子報)