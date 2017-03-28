羽球》印度超級賽開打 球后戴資穎休息缺陣

奪得全英公開賽的世界球后戴資穎，沒有參加本周的印度公開賽，全力備戰下周舉行的馬來西亞頂級賽事。(badminton photo／資料照)

羽球超級系列賽第二站印度公開賽28日展開會外賽，29日正式點燃戰火，甫在全英公開賽奪冠的世界球后戴資穎選擇在此站休息缺陣，備戰下周另一場超級賽馬來西亞公開賽。

國際羽球總會(BWF)在今年改變了賽事分級，將原本的年終總決賽、超級系列賽、世錦賽與世界團體賽分成四個等級，即便超級系列賽也有分頂級與一般級別，舉例來說全英公開賽與馬來西亞公開賽就是屬於頂級賽事，而印度公開賽就是一般級別，其中原因取決於賽事總獎金多寡，也因為賽事過於密集導致不少頂尖選手必須開始選擇參加的賽事場次，全英公開賽集合了全世界最優秀的選手，而本周的印度公開賽就少了球王李宗偉、球后戴資穎、中國名將諶龍與林丹，讓賽事黯淡不少。

不過本站賽事台灣依舊有選手參賽，男子選手以一哥周天盛領軍，加上許仁豪和王子維，女子組部分則是許雅晴、江美慧與李佳馨等人與會。

(中時電子報)