羽球》印度超級賽開打 球后戴資穎休息缺陣
羽球超級系列賽第二站印度公開賽28日展開會外賽，29日正式點燃戰火，甫在全英公開賽奪冠的世界球后戴資穎選擇在此站休息缺陣，備戰下周另一場超級賽馬來西亞公開賽。
國際羽球總會(BWF)在今年改變了賽事分級，將原本的年終總決賽、超級系列賽、世錦賽與世界團體賽分成四個等級，即便超級系列賽也有分頂級與一般級別，舉例來說全英公開賽與馬來西亞公開賽就是屬於頂級賽事，而印度公開賽就是一般級別，其中原因取決於賽事總獎金多寡，也因為賽事過於密集導致不少頂尖選手必須開始選擇參加的賽事場次，全英公開賽集合了全世界最優秀的選手，而本周的印度公開賽就少了球王李宗偉、球后戴資穎、中國名將諶龍與林丹，讓賽事黯淡不少。
不過本站賽事台灣依舊有選手參賽，男子選手以一哥周天盛領軍，加上許仁豪和王子維，女子組部分則是許雅晴、江美慧與李佳馨等人與會。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。