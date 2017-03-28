資深女將涂阿玉 入日本高爾夫名人堂

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台灣高球傳奇女將涂阿玉歷經5次提名，今年終於成功晉身日本高爾夫名人堂，這是台灣首次有女性獲選，也是首度有人以選手身分入選。

日本高爾夫殿堂（日本高爾夫名人堂）24日在日本的橫濱舉行第5屆新成員表揚，已過世的前台灣旅日好手陳清水、62歲的資深女將涂阿玉都名列其中。

其中，涂阿玉歷經5次提名，終於成功進到日本高爾夫名人堂，她是目前為止唯一獲選的台灣女性，也是唯一以「選手競技表現」（選手身分）入選的台灣選手。

1954年生的涂阿玉，1974年轉入職業，1976年到1981年參加美國女子職業高球巡迴賽（LPGA），1981年也開始將重心轉往女子高球日巡賽（JLPGA）賽事。

涂阿玉專心在JLPGA戰場後，首年就在諏訪湖女子公開賽奪冠，1986年在LPGA、JLPGA共同認證的馬自達菁英賽奪冠，成為首位在LPGA留有冠軍紀錄的台灣女將。

1982年到1986年，涂阿玉連續5年成為JLPGA賞金后，之後在1989年、1991年又陸續成為該球季的賞金后，生涯共7度成為JLPGA賞金后，在JLPGA總計拿下79座冠軍。1060328

(中央社)