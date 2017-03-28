美加州富可敵國 缺錢建高鐵

我要評比

特派員看世界專欄截至2015年，加州的GDP已超越法國與印度，位居全球第6，但富可敵國的加州籌措興建高速鐵路的資金時，卻出現短缺情形。

喊了多時，加州建高鐵對美國而言具有高度指標性，因為這是全美第1條著手施工的高速鐵路，若興建完成，則美國將不再是沒有高鐵的國度。

前總統歐巴馬和現任總統川普，都支持加州興建高鐵，而加州州長布朗（Jerry Brown）向來標榜重視環保，高鐵營運有助於宣傳他落實環保的政績，中央與地方都有志一同，照理應樂觀其成。

偏偏缺錢使這項原本是皆大歡喜的好事，卻落得如此境界。加州高鐵局（CHSRA）去年公布的預算指出，高鐵工程首階段經費預計耗資640億美元（約合新台幣1兆9504億）。

雖然較先前估算可撙節40億美元，但2008年加州公投通過高鐵建設方案，當時明訂總預算330億美元，並預估向民間籌募資金的額度，約占預算總額的18%至24%不等。

不過時隔約10年興建經費的預算額度已倍數成長，預估此時向民間籌募資金的比率，得占預算總額度的50%，既然得說服金主注資，當然就得先拿出具體的報酬效益數據。

依照加州高鐵局規劃，這條高速鐵路工程分兩階段，首先是連接北加舊金山與南加洛杉磯路段，全長約840公里，若完工後的通車時速可達350公里，搭乘高鐵往來舊金山和洛杉磯單趟耗時2小時40分。

而當前自行駕車從洛杉磯沿5號公路北上舊金山，單趟約6小時可抵達目的地，若是搭乘航班只要1小時半，特斯拉汽車公司執行長馬斯克（Elon Musk）曾倡議應興建時速1200公里，聯絡兩市單趟只需30分鐘的超級高鐵。

加州高鐵首階段自2015年展開施工，840公里的路程得等15年，也就是2029年才能完全通車，第2階段舊金山銜接加州首府沙加緬度（Sacramento），以及洛杉磯連繫聖地牙哥（San Diego），至今仍無時間表。

既然行車效益沒有明顯優勢，工期漫長又無效率，如何能吸引民間金主的參與？目前興建加州高鐵的資金主要由聯邦預算撥款33億美元，加州政府支援99億美元，以及每年排碳捐的25%約4億5000萬美元。

不過這些金額加總仍不及所需預算的1/2，這也是為何美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在內的14位共和黨眾議員，曾致函運輸部長趙小蘭，試圖阻止聯邦撥款6億5000萬美元給加州興建高鐵。

這些議員主張，既然加州高鐵預算額度越長越胖，卻無法吸引民間資金到位，聯邦政府是否有必要再繼續力挺這個基礎設施項目，有必要重新審視。

看來加州興建高鐵命運多舛，未來如何也只能走一步算一步了。1060328

(中央社)