韓古里核電廠4號機停機 疑似冷卻劑外洩

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座落於南韓釜山的古里核電廠4號機組反應爐出現疑似冷卻劑外洩等異常情況，韓國水電與核電公司今天已手動停止反應爐的運轉。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓國水電與核電公司古里核電本部今天表示，由於古里核電廠4號機組廠房保存污水的巨型儲水裝置出現水位上升等異常狀況，凌晨零時20分起減少核電輸出，並於清晨5時11分許手動停止4號機組運轉。

古里核電本部聲稱，4號機組停止運轉不僅不會對外界產生輻射，也能保證核反應爐處於安全狀態。依照現有情況分析，此次或因核反應爐冷卻劑外洩導致儲存裝置水位上升，公司將在核電廠安全停運後再做具體分析。1060328

(中央社)