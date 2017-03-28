NGO年會 外交部：展現國際參與企圖

我要評比

外交部偕國內NGO幹部20日至21日出席在英國舉辦的「Bond 2017年會」，外交部表示，此行拓展台灣國際視野及建立人脈，並展現台灣積極參與國際的企圖心。

外交部非政府組織國際事務會副執行長沈文強今天在外交部例行新聞說明會表示，外交部非政府組織國際事務會副參事徐蔚民、科長邱鑑淘與國內非政府組織（NGO）幹部約10人出席年會，會中討論英國未來脫歐的可能影響、難民議題及聯合國永續發展目標。

他表示，此行藉此拓展國際視野及建立人脈，並於各場專體討論中積極參與，展現台灣NGO團體蓬勃發展現況及積極參與國際的企圖心。外交部也在會場中承租攤位，說明台灣NGO近年進行國際參與的具體成果。

此外，訪團於年會後拜會歐洲復興開發銀行 （EBRD）、從事婦女與兒童福利的英國NGO組織，除交換工作經驗外，也研究未來與台灣NGO合作的可能性。

Bond成立於1993年，為英國人道援助領域規模最大的NGO合作平台，秘書處設於倫敦，對歐洲國家政策形成具相當影響力，現有會員團體約450個，其中包括樂施會（Oxfam）、基督教援助協會（Christian Aid）等大型國際非政府組織（INGOs）。2017年2天的年會，共有將近1000人參加。1060328

(中央社)