NGO年會 外交部：展現國際參與企圖
外交部偕國內NGO幹部20日至21日出席在英國舉辦的「Bond 2017年會」，外交部表示，此行拓展台灣國際視野及建立人脈，並展現台灣積極參與國際的企圖心。
外交部非政府組織國際事務會副執行長沈文強今天在外交部例行新聞說明會表示，外交部非政府組織國際事務會副參事徐蔚民、科長邱鑑淘與國內非政府組織（NGO）幹部約10人出席年會，會中討論英國未來脫歐的可能影響、難民議題及聯合國永續發展目標。
他表示，此行藉此拓展國際視野及建立人脈，並於各場專體討論中積極參與，展現台灣NGO團體蓬勃發展現況及積極參與國際的企圖心。外交部也在會場中承租攤位，說明台灣NGO近年進行國際參與的具體成果。
此外，訪團於年會後拜會歐洲復興開發銀行 （EBRD）、從事婦女與兒童福利的英國NGO組織，除交換工作經驗外，也研究未來與台灣NGO合作的可能性。
Bond成立於1993年，為英國人道援助領域規模最大的NGO合作平台，秘書處設於倫敦，對歐洲國家政策形成具相當影響力，現有會員團體約450個，其中包括樂施會（Oxfam）、基督教援助協會（Christian Aid）等大型國際非政府組織（INGOs）。2017年2天的年會，共有將近1000人參加。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。