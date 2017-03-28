蘇格蘭：計劃獨立公投與英脫歐時程吻合

英國首相梅伊今天會見蘇格蘭首席大臣施特金。施特金說，梅伊告訴她，英國脫離歐洲聯盟的完整協議將在18個月內公布。她認為，反蘇格蘭第2次獨立公投已不會再有理性論辯。

「衛報」（The Guardian）報導，施特金（NicolaSturgeon）指出，梅伊（Theresa May）在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的會晤時作上述揭示，時程上跟蘇格蘭政府呼籲在2018年秋季與2019年春季之間再度舉辦獨立公投的時間表緊密吻合。

她說，英國脫歐的條件細節，以及英國跟歐盟之間新自由貿易和移民協議的條件，將在明年秋季之前出爐。而梅伊對此知之甚稔。

施特金會後告訴記者：「我認為，在我安排的時間表之下，首相很難維持理性的態度去反對公投。」

「現在時機不對，原因在於脫歐條件不明。所以如果她只是像今天那樣輕描淡寫地跟我說，她認為脫歐條件要到脫歐前、歐盟批准之際才會明朗，那麼在我看來，她已失去反對那個時間表的立場。」

施特金還說，要她不誤解梅伊所提達成脫歐協議時間的說法，「這很痛苦」。她並要求梅伊確認自己就是這麼說。

施特金指出，她提醒梅伊，本週稍晚將正式致函要求英國政府下放在約兩年之內舉行公投的權力。不過梅伊反駁說，自己的立場很清楚，那就是完成脫歐、英國離開歐盟之前，倫敦當局都不會授予這些權力。

法新社報導，就在英國啟動脫歐程序前1天，蘇格蘭議會28日將就施特金的二次獨立公投計畫進行表決。「衛報」報導，她預料將險勝過關。相關計畫內容包括公投時間表，以及為倫敦和愛丁堡政府針對憲法再度展開談判舖路。（譯者：中央社何宏儒）1060328

(中央社)