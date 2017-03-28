宜蘭市公寓大樓火警 1人嗆傷送醫

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宜蘭市慈安路一處公寓式大樓今天發生住宅火警，1名女子不慎被濃煙嗆傷送醫，意識清楚，火勢隨後被撲滅，警消已對起火原因展開調查。

宜蘭市慈安路一處公寓式大樓在上午近11時發生火警，宜蘭縣消防局獲報後隨即派遣附近分隊救災人車前往搶救。

消防局說，這起火警約在11時10分熄滅火勢，現場有1名魏姓女子於逃生過程中，不慎被濃煙嗆傷，意識清楚，已經送醫檢查治療。1060328

(中央社)