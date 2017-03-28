北京願景 2020年人口限2300萬
中國大陸北京官方今天公布15年期的城市總體規畫草案，提出2020年人口規模控制在2300萬人、細懸浮微粒（PM2.5）年均濃度控制在每立方公尺56微克左右等目標。
中新網報導，北京市規劃和國土資源管理委員會官網今天公布，「北京城市總體規劃（2016年－2030年）」草案已編制完成，為充分徵詢公眾意見，即日起公告草案。
草案指出，這次城市總體規畫的範圍為北京市行政轄區，總面積1萬6410平方公里。規畫年限為2016至2030年，確定到2030年的城市發展基本架構；近期到2020年，願景展望到2050年。
草案說，北京2020年發展目標為紓解非首都功能取得明顯成效，緩解「大城市病」等突出問題；到2030年，治理「大城市病」取得顯著成效，首都核心功能更加優化，「京津冀區域一體化」格局基本形成。
在人口規模方面，2020年人口規模控制在2300萬人；城鄉建設用地規模方面，2020年減至2860平方公里左右，2030年減至2760平方公里左右。
至於空氣治理，草案提出的PM2.5年均濃度目標為，2020年控制在每立方公尺56微克左右，2030年達到中國大陸國家標準每立方公尺35微克左右。
這份草案並確定，北京的戰略定位為中國大陸的政治、文化、國際交往和科技創新中心。
城市空間結構為「一主、一副、兩軸、多點」。一主為俗稱「城六區」的中心城區，一副為北京城市副中心，兩軸為中軸線及其延長線、長安街及其延長線，多點為門頭溝、房山等10個周邊城區。1060328
(中央社)
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