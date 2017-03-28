最壞身教 舅吸毒甥女好奇也染毒

當舅舅的戴姓男子吸毒，16歲甥女小玉（化名）耳濡目染下也染毒，高雄市警察局少年隊查獲，起出安非他命、吸食器等，今天移送高雄地檢署偵辦及高雄少年及家事法院審理。

高雄市警察局少年隊表示，結合學校及高密度監督輔導少年的相關情資，分析先前偵辦的少年毒品案件，經比對交友狀況，發現目前就讀國中的小美（化名）輟學逃家疑涉毒品案，找到面容消瘦精神憔悴的小美，查出是小玉涉嫌供毒。

警方表示，持續追查小玉行蹤及相關跡證後，查出小玉與單親媽媽和舅舅同住，聲請搜索票前往搜索，查獲小玉及戴男涉嫌持有安非他命1小包和吸食器等。戴男是列管的毒品人口。

警方查出，因舅舅吸毒，小玉每天耳濡目染，致使好奇心驅使下而接觸毒品。員警斥戴男做了最壞的身教，毒品將不只傷身，也會禍及下一代，勿再吸食毒品。

警詢後，全案依涉毒品危害防制條例、少年事件處理法等，分別移送高雄地檢署偵辦及高雄少年及家事法院審理。1060328

(中央社)