台中積善橋銜接改善議員促建置友善人行空間

積善橋銜接改善，市議員張芬郁、鄭功進促建置友善人行空間！（陳世宗翻攝）

南區國光橋至積善橋的旱溪排水，整治後因水岸景觀大幅改善，被稱為康橋計畫。本年度市府更計畫向上、下游延伸，打造台中大康橋。積善里黃連泉里長卻憂心表示，積善橋現況兩側雖均設有人行道，唯目前橋梁人行道四個角落末端皆未能與五權南路614巷、積善公園等人行道連結，造成交通隱憂。

經市議員鄭功進、張芬郁多次向市府提案爭取，終於獲得建設局核定180萬9600元的整建經費，並允諾建置無障礙斜坡道，整體工程預計八月底前完成施作。

黃連泉表示，水利署第三河川局五年前在旱溪的國光橋到積善橋間推動康橋計畫，經過一番整治不但環境大幅改善，還兼具親水、運動及水域安全教育等多功能用途，成為整治成功的示範點；但美中不足的是積善橋人行步道尚無法銜接積善公園，造成往來橋上的民眾必須與車爭道，常常造成不必要的傷亡。

鄭功進說，市府的大康橋計畫是將原先旱溪整治計畫，由原本國光橋到積善橋的1公里，向上、下游延伸到2.5公里，打造目前台中市唯一親水、休憩的河岸公園，日後勢必帶來更多人潮，而積善橋自民國89年張溫鷹市長時代完工以來，就是橫跨南區、大里區的交通樞紐，平時往來車潮眾多，附近又有僑泰中學、台中高工等學區，若讓民眾因通行需求而走入車道，甚至可能造成國賠糾紛。

張芬郁表示，積善橋旁的大片綠地，正是建設局預備建置小花博的預定場址，此次若能全面檢討人行步道銜接問題，將可帶動大里、南區的整體觀光效益產值，讓花博與康橋產生1+1>2的加乘效果。

建設局強調，日前局長黃玉霖已現地會勘完畢，同意施作相關銜接暨無障礙改善工程。今日並邀集相關單位研究管線遷徙的整合，同時簡易說明施作工法，全案使用經費預計為180萬9600元，若無天候等不良影響前提，將在八月底前完成施作。

(中時)