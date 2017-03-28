侵入民宅偷神像 男子稱聽見神明呼喚

40歲陳姓男子本月8日騎乘贓車在新北市板橋區尋找目標闖空門，至四維路發現某戶民宅落地窗未上鎖，順利入侵後本欲大肆搜刮，但各房間均房門深鎖，唯神明廰可自由進出，無奈神明廰內又無值錢物品，陳嫌只好偷走住戶供奉的三太子神像1尊。

住戶發現後向海山警分局報案，警方調閱監視器，隔天及鎖定陳嫌涉案並通知陳嫌到案說明。陳嫌坦承行竊，但他私下向警方表示，稱經過該住戶時，冥冥中聽到三太子的呼喚，所以他才進屋取走三太子，帶回家中供奉。警方偵訊後，依竊盜罪嫌將陳嫌函送偵辦。

(中時)