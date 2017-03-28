平溪珠蔥小舖 吃得到在地新鮮

新北市農業局與平溪區農會4月15日將在平溪區農會成立「珠蔥小舖」，常態販售特產「珠蔥」及其加工品。（池雅蓉攝）

新北市平溪特產的珠蔥近年推廣有成，農業局與平溪區農會4月15日將在平溪區農會成立「珠蔥小舖」，常態販售特產「珠蔥」及其加工品，讓到平溪觀光的旅客不只放天燈，也能吃到在地新鮮特產。

平溪區農會理事長胡正吉說，珠蔥一年四季都可採收，但又以3、4月最鮮嫩、口感最佳，屆時珠蔥小舖將有生鮮珠蔥，也有熟食的珠蔥餅、珠蔥蛋捲、珠蔥蔥油餅等。

農業局指出，4月8日與22日也舉辦田間廚房小旅行活動，歡迎民眾參加，每人699元，可體驗採、種珠蔥等，詳細資訊請洽：平溪區農會(02)2495-1051。

(中時)