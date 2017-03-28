兒子女友太漂亮 老婦討正經工作證明

山東省淄博市高青縣公安局蘆湖派出所近日有人來開證明，這次要求開具的證明是「正經工作證明」。

王姓婦女27日來到蘆湖派出所，她告訴民警，自己的兒子去南方打工，帶回來一個女朋友準備訂婚。但是這個女孩長得太漂亮了，打扮得也花枝招展的，大冷天還穿著裙子，並且來家裡第一天就毫不避諱地跟自己的兒子同住一屋，這讓準婆婆心驚膽跳的，總覺得這姑娘不正經。

幾天裡，王女士動不動就向兒子打聽女孩的身世來歷，到最後，直接就跟兒子攤牌說：「咱家條件一般，你長得也普普通通，這麼漂亮的姑娘怎麼可能願意跟你，我看她以前要麼就是給人當情婦的，要麼就是幹不正當職業的，你這是給咱家領回個妖精來。」這話一說，兒子當即翻臉，並揚言如果母親執意阻攔，他就要帶著女朋友回南方結婚。

王女士對兒子說，同意他們結婚可以，但是必須到派出所開具一份「正經工作證明」，來證明這個姑娘是幹正經工作的。兒子不屑地表示：「要開你自己去開，我丟不起那人。」於是，王女士自己跑來派出所要開具這份證明。

聽完王女士的陳述，民警感到不置可否，只好先向其講明關於不准開具這種證明的政策規定，更何況公安機關也沒法查詢個人的工作履歷。民警告訴王女士，現在女孩子很多都愛打扮，這種個人習慣並不意味著女孩就不正經，切不可以貌取人。經過近一個小時糾纏及勸說，王女士終於不再堅持己見，轉身離去。

(旺報)