桌球》國際總會頒發新制度 明年世界排名重新洗牌

國際桌球總會(ITTF)宣布新的世界排名積分制度，2018年1月1日開始實施，屆時世界排名可能會大洗牌。（陳信翰／資料照）

根據國際桌球總會(ITTF)消息，2018年1月1日起將施行新的世界排名積分制度，屆時世界排名可能要重新洗牌了。

目前的世界排名積分是依據比賽勝負而定，獲勝者得到積分，落敗者扣除積分，但新的制度會先將賽事採取分級以及賽事名次而定，最主要的目的是鼓勵優秀選手參加ITTF舉辦的職桌巡迴賽，提升賽事的可看性。

ITTF表示，修改世界排名積分的原因在於增加比賽獎金，讓冠軍選手更具含金量，過去的制度無法突顯這個重要性，新的賽事分級制度，選手只要參加奧運會、世界級比賽、職桌巡迴賽和ITTF認可的比賽都可以獲得積分，因傷病或是特殊原因連續6個月無法出賽的選手可以申請特別種子計畫，超過12個月沒有出賽的選手，積分將暫時隱藏。

(中時電子報)