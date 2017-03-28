世越號加緊運往陸地 再鑽孔排油

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南韓海洋水產部今天說，「世越號」客輪沉船鑽孔作業將不在海面上進行，而是待沉船被運至木浦港或完全移到陸地後再展開鑽孔排油和搜尋失蹤者遺體的工作。

南韓聯合新聞通訊社報導，海洋水產部表示，打撈組將加速進行搬運工作，爭取在本月31日把打撈出水的世越號沉船運至木浦港。

據報導，世越號25日成功被抬至半潛狀態後，打撈組進行排水和除油工作。打撈組率先透過自然排水的方式排除殘留在船體內的海水，無法排水的部分，透過鑽孔排水。但在鑽孔後發現僅有少量的油流出，因此決定將沉船運至陸地後再進行鑽孔作業。

因此，打撈組將加速沉船移運作業。預計搭載世越號的半潛船將於30日啟程前往木浦港，最快於31日上午抵達。屆時，打撈組將進行除油工作，並將世越號船體搬離半潛船並移至陸地。

據預測，世越號將於4月5至6日左右完全「登陸」，打撈組將從4月10日起正式展開失蹤人員遺體搜索工作。1060328

(中央社)