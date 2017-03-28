突破限購 陸房仲結婚4次娶70歲老嫗
中國大陸官方為了打房祭出五花八門限購政策，但房仲為了賣房也練就「見招拆招」好身手，市場上亂象叢生。一名上海房仲就和客戶結了4次婚，還娶了70歲的老太太。
根據上海市限購政策，外地人在上海買房前，必須連續5年在上海繳納社會保險或個人所得稅；若和上海戶籍居民結婚，且雙方名下都沒有上海房產，最多可以家庭為單位購買2戶房。
大陸央視財經報導，上海一名房仲小王（化名）今年30多歲，戶口在上海市松江區。為了幫客戶買房，他已結婚4次，其中年紀最大的客戶是70多歲的老太太。
小王頻繁地和客戶結婚又離婚，成了上海市民政局的「常客」。
客戶擔心小王「婚後」會要求房產均分，「結婚」前會簽約，小王在合約中占的房產比例很少。「離婚」後，房子產權全歸女方，一結一離過程中，小王能得到人民幣6萬至8萬元（新台幣約27萬至36萬元）不等的報酬。
需要注意的是，儘管雙方事前有簽約，但根據大陸法律，一旦領了結婚證，萬一另一方不同意離婚，可能會陷入長期訴訟。此外，大陸法院審理離婚案件，原則上會分割結婚期間取得的財產。1060328
(中央社)
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